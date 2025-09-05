エイベックスの松浦勝人会長が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自ら立ち上げた「松浦顧問制度」の現状について言及した。「松浦顧問制度シーズン1のお知らせ」と前置きした上で「気づいたら、いつの間にか『松浦に相談したい』って人が増えてきました。だったら最初から“制度化”してしまおうと思います」と書き出した。「内容はシンプル。月に1回、1時間話をするだけで月額100万円。それ以上でも以下でもありません。