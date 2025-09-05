札幌・東警察署は2025年9月4日、札幌市白石区の無職の男（61）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は9月1日午前9時20分ごろから午後5時20分ごろまでの間、札幌市豊平区豊平4条9丁目の商業施設の駐輪場から自転車1台を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、自転車を盗まれたことに気がついた女性（52）が交番に届け出たことで事件が発覚しました。男はその後、盗んだ自転車を札幌市東区のリサイクルショップに売りに出したと