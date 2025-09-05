かつて一世を風靡したあの村上ファンドが、今再び企業を食い物にしている。ゼネコンや地銀を次々とターゲットにし、会社組織をかき乱した末に売り抜ける。その標的となる企業には、ある共通の特徴があった。あなたの会社は、大丈夫だろうか？※本稿は、鈴木賢一郎『株式投資の基本はアクティビストに学べ プロの投資に便乗する「コバンザメ投資」の始め方・儲け方』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。「旧村上ファ