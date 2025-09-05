これまでのお話 コンパクトが流行っているそうです。 ところでNIKKOR Z 40mm f/2を久しぶりに使いましたがやっぱり素晴らしいですね。パンケーキでもなく、デカレンズでもない、ちょうどいいくらいのレンズだぜ！ と思います。 コレに合うちょうどいいボディはZ5IIですか？ え？ もうちょっと小さくなりませんか。F3くらいに。