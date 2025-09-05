陸上スプリント種目の世界大会で日本人初のメダル獲得者の為末大さんは、シドニー（2000年）、アテネ（2004年）、北京（2008年）のオリンピックに出場し、男子400mハードルの日本記録保持者でもある。世界中から注目を浴びる大舞台で、どのようにパフォーマンスを高めたのか。ノンフィクション作家の笹井恵里子さんが、ビジネスパーソンがプレゼンや交渉時など力を発揮しなければいけない場面で「勝負強くなれる」秘訣を聞いた。（