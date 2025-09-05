9月24日（水）よる9時放送の「放課後カルテ 2025秋」。新たなキャストとして、大谷亮平、平愛梨、永田崇人、金井美樹、内田慈、石野真子の出演が決定した。大谷と平は、牧野（松下洸平）が勤務した小学校にいた子ども、藤野一希の両親・藤野剛毅と伽耶を演じる。中学校という新しい環境に馴染めずにいた一希は、父・剛毅が突然新しい母・伽耶と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた。内田と永田は、牧野が病院で