◇パ・リーグソフトバンク8-0オリックス（2025年9月4日みずほペイペイ）ソフトバンクの野村と佐藤直が、みずほペイペイドームに隣接する商業施設で開催されている両選手の特別展示を内覧した。ともに神戸市出身で走攻守に優れた元社会人野手。特別展示では、これまでの野球人生などが紹介されている。熱戦が繰り広げられている都市対抗野球で鷺宮製作所の4番主将として活躍中の野村の弟・工（たくみ）の写真も展示されて