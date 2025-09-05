5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比280円高の4万2910円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては329.73円高。出来高は8119枚だった。 TOPIX先物期近は3101ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比20.83ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42910+2808119 日経225mini