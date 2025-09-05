◇パ・リーグ日本ハム9−2ロッテ（2025年9月4日ZOZOマリン）千葉県出身の日本ハム5番・郡司が2回1死から左翼へ8月2日のオリックス戦以来となる先制7号ソロを放った。3回にも中越え2点二塁打し計4打点を挙げ「（本塁打は）千葉のいい風に乗って…。あ、吹いてないか。クリーンアップで打点を意識した。地元のいい空気を味わわせてもらった」と笑わせた。7番の清宮幸も2、3回に郡司が打った後に2打席連続適時打。「流れ