◇パ・リーグソフトバンク8-0オリックス（2025年9月4日みずほペイペイ）女房役のソフトバンク・海野がダメ押し打を放った。4―0の6回1死一、二塁、高めに浮いた田嶋のチェンジアップを中越え2点適時三塁打。8月13日西武戦以来の適時打に「中盤に差し掛かり、流れ的にも絶対に追加点をと思いました。追加点を重ねることができて良かった」とほっとした様子。3点差の2回1死では左翼線に二塁打を放って、追加点のホームを踏