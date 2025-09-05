◇パ・リーグソフトバンク8-0オリックス（2025年9月4日みずほペイペイ）ソフトバンクの嶺井が相手先発・田嶋との相性の良さを買われ、プロ入り後初の4番を任された。初回2死二塁で田嶋の失策により出塁すると、直後に栗原の先制3ランが出た。3回にはあと少しで本塁打という左翼フェンス直撃の安打を放った。小久保監督は「前々回（5月11日）もの凄く打ったんでね。それだけです」と説明。これで田嶋との通算の対戦成績は