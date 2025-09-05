◇パ・リーグソフトバンク8-0オリックス（2025年9月4日みずほペイペイ）周東が2試合連続のタイムリーを放った。前日3日は8月3日の楽天戦以来1カ月ぶりの打点。この日は3点リードの2回2死二塁、左腕・田嶋の直球を捉え貴重な追加点となる中前適時打を放った。「とにかく得点圏のランナーを還すバッティングをしようと思いました」。腰の不安など抱えてプレーする。8点差の8回1死で四球を選び出塁すると、大量リードもあり