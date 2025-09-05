◇パ・リーグソフトバンク8-0オリックス（2025年9月4日みずほペイペイ）首位・ソフトバンクは4日、オリックスに快勝し、今季8度目の同一カード3連戦3連勝を収めた。初回に栗原陵矢内野手（29）が6月29日のロッテ戦以来の一発となる先制の6号3ラン。昨年9・10月度の月間MVP男が右脇腹痛から復帰後初アーチで勢いをつけ、打線は12安打で8点を奪った。優勝マジック点灯は持ち越しとなったが、今季のオリックス戦の勝ち越し（1