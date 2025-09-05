◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 12-1 巨人(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)巨人のライデル・マルティネス投手がブルペンで縮こまって傘をさしている様子がSNSで話題となっています。4回には1度目の雨天中断があったこの試合。8回にも再び雨脚が強まると、ブルペンで傘をさすマルティネス投手が中継に映されます。しかし身長193センチと大きいマルティネス投手には小さかったのか、縮こまりながら傘をさす様子に、SNSでは「ライデル