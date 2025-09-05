「逆転Vの使者」が帰ってきた。通算893試合登板を誇る宮西尚生投手（40）が4日、ロッテ戦前のチーム練習に合流し、出場選手登録された。首位ソフトバンクとのマッチレースが佳境を迎える中で、16年の日本一を知る男は何よりも頼もしい存在となる。7月27日のロッテ戦登板を最後に、炎天下の鎌ケ谷で若手に交じって約1カ月間、汗を流してきた。「とにかく走り込み。体力をもう一度つくり直すのがメインだった」。プロ18年目の今