プロレスリングWAVEのGAMI会長と宮崎有妃が4日、スポニチ静岡支局を訪れ、15日にふじさんめっせで（富士市）行われる「SHIZUOKAWAVE〜FUJI・8〜」をPRした。当日は王者・狐伯と挑戦者・網倉理奈によるタイトルマッチ「ReginadiWAVE〜WAVE認定シングル選手権」が行われるほか、タッグトーナメント2回戦が組まれ、さらにはユーチューバーとしても注目のウナギ・サヤカの緊急参戦も決まった。GAMI会長は「静岡でタイトル