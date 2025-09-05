「広島０（降雨コールド）１ＤｅＮＡ」（４日、マツダスタジアム）広島が六回降雨コールドで完封負け。３位・ＤｅＮＡとの３連戦に負け越し、ゲーム差を２に広げられた。先発・高は中断を挟みながら６回途中１失点の好投もプロ初黒星。１点を追う三回２死二塁の場面では二走・佐々木が痛恨の走塁ミスで好機を逃すなど、打線もＤｅＮＡ・平良の前に無得点に封じられた。以下、新井貴浩監督との主な一問一答。◇◇−打