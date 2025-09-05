timeleszの松島聡と俳優の白洲迅が、10月4日スタートのテレビ朝日 オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』(毎週土曜23:00〜)でW主演を務めることが5日、わかった。テレビ朝日 オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』同作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』の作者・豊田悠氏が、2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた同名コミックの実写ドラマ化。原作単行本は13巻まで発売され、スピンオフ