セ４位・広島は４日のＤｅＮＡ戦（マツダ）が６回途中降雨コールドで試合終了となり、０―１で敗れた。ＣＳ圏内の３位・ベイスターズとの直接対決３連戦で１勝２敗の負け越しとなり、両軍のゲーム差も「２」へと拡大。手痛い星を落とした。この日は降雨により、４０分以上の中断が計２度。最悪のコンディションの中、先発・高太一投手（２２）が１度目の中断明けの３回二死一、二塁から桑原に浴びた先制打が、結果的に決勝点と