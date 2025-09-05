元NMB48でグラビアアイドル、タレントの本郷柚巴（22）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。右の目元のほくろを除去したと明かした。「実は長年悩んでた右目の横のホクロを取りました…！笑」と書き出し、目元の手術部分に肌色のシールが貼られている写真をアップ。「こういうのほんまにしたことなくてめちゃくちゃ緊張したけど。取ってよかった〜ってなってます笑」と記述。最後に「2.3枚目は麻酔の時に握ってたトゲトゲボール