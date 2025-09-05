女子プロレス「マリーゴールド」のＭＩＲＡＩ（２５）が、逆襲に燃えている。シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」でスターリーグに出場しているＭＩＲＡＩは、公式戦３戦を残した現在１勝２敗１分け勝ち点３。１点でも落としたら決勝進出の可能性はなくなる崖っぷちの状態に追い込まれている。だがＭＩＲＡＩは「ここから全勝すればまだ可能性はあるので、絶対に負けられない。もちろん結果を残したいし、周りからも結果