屈辱の借りを返すべく今季初の中４日登板へ――。広島の左腕エース・床田寛樹投手（３０）が７日の敵地・甲子園での阪神戦に先発する見込みであることが４日、分かった。この日は本来ならば休養日となる予定だったが、左腕はＤｅＮＡ戦の試合前にマツダスタジアムで行われた全体練習に参加。同日までに新井貴浩監督（４８）から打診があり、本人も快諾。対戦相手の阪神は目下、２年ぶりのリーグＶへカウントダウンに入っている