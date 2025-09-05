米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が３日（日本時間４日）に放送され、新日本プロレスのＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者ゲイブ・キッド（２８）が、ダービー・アリン（３２）と破天荒すぎる乱闘を展開した。８月２４日の新日本との合同興行「ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ」では、デスライダーズ＆ヤングバックスと組んで、棚橋弘至＆ケニー・オメガ＆飯伏幸太＆ウィル・オ