これまで「ポイント経済圏」といえば、楽天やドコモなど携帯電話会社間の競争が中心だった。「’24年4月に三井住友フィナンシャルグループ（以下、三井住友）が、共通ポイントの先駆けだったTポイントを自社のVポイントに統合。ポイント経済圏の覇権争いがし烈になってきました」そう話すのは、130枚以上のクレジットカード（以下、クレカ）を持ち、ポイントの黎明期からポイ活を行う達人、菊地崇仁さん。三井住友は’23年3月、銀