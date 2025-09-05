人気刑事ドラマ『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）の山村刑事役などで知られる俳優の露口茂さんが、4月28日に老衰のため、都内の自宅で死去したことが9月2日に明らかになった。93歳だった。露口さんは、舞台を中心に活動したほか、『赤い殺意』（‘64年）や『女のみづうみ』（’66年）などの映画でも注目を集めた。声優としても活躍し、ジブリ映画『耳をすませば』（‘95年）のバロン役、海外ドラマ『シャーロック・ホームズの冒