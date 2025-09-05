困った時に頼りたいのが上司なのに、思わぬ言葉で突き放されたら絶望的な気持ちになる。投稿を寄せた50代男性（技能工・設備・交通・運輸）が、会社の社員旅行での出来事を振り返った。社員旅行では宴席で幹部が従業員の席を回り、仕事の状況を尋ねて回るのが恒例だったそう。男性は、この機会に直属の上司によるパワハラを相談した。男性を気にかけた言葉が返ってくるかと思いきや、幹部から返ってきたのは信じられない言葉だった