今季途中、ソフトバンクから移籍したリチャードが、空き番号となっていた「５２」をつけた。５年連続ウエスタン・リーグ本塁打王という実績を持ち、巨人で覚醒の兆しは見せているが、まだ“未完の大砲”のイメージが強い。「５２」はこれまで１９人の選手が背負ってきた。同じく「未完の―」というイメージがあるのは、８５〜９８年まで着用した井上真二だろう。川上哲治らを輩出した熊本工から８４年ドラフト５位指名で入団。