日本女子プロゴルフツアーのゴルフ５レディスは５日から３日間、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ（６５０５ヤード、パー７２）で開催される予定だったが、５日の第１日は台風１５号の接近に伴い、中止されることが４日、決まった。今大会は２日間３６ホールの短縮競技となり、６日の第１ラウンドで６０位タイまでの選手が７日の決勝ラウンドに進む。４日に行われる予定だったプロアマ戦も天候不良のため中止となり、各選手はコー