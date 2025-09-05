Ｊ２磐田は４日、静岡・磐田市内で公開練習を行った。リーグは中断期間に入っており、チームは６日にＪ１清水と練習試合（４５分×２本、アイスタ）を行う。ジョン・ハッチンソン監督は全選手に出場機会を与えることを明言し、底上げを図る考えを示した。静岡ダービーを制して残り１０試合に弾みを付ける。指揮官は「全員に４５分ずつ（出場時間を）確保する。コンディションを高めてもらう」と平等にチャンスを与える構えだ。