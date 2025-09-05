◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）体調不良のため３日（日本時間４日）の登板を回避したドジャース・大谷翔平投手（３１）の次回登板が８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦に決まったとロバーツ監督が明かした。４日（同５日）の敵地・パイレーツ戦の試合前に取材に応じ、「彼（大谷）は月曜日（８日）にロサンゼルスで登板する予定だ」と明言。「体調を整えるた