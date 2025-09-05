＜NGT48フォト日記＞NGT48のメンバーが、それぞれの近況やプライベートなどを写真を交えて紹介する「NGT48フォト日記」。今回が最終回です。5期生の大町佑香（18）と北澤百音（17）が担当します。◇◇◇あのまち、このまち、たちまち？大町！夢も笑顔も大きく！NGT48の5期生、「まちゆか」こと大町佑香です！私は小さい頃から歌やパフォーマンスが大好きで、今も昔もゴールはずっとステージの上でキラキラ