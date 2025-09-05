Snow Manが8月25日にリリースした「カリスマックス」が、破竹の勢いを見せている。Snow Man 公式YouTubeチャンネルにアップされたMVは、「YouTube Music Charts」のデイリー ミュージック ビデオ ランキングで公開から8月31日まで首位を守り続け、公開1週間足らずで3000万回再生を突破し、現時点で4000万回再生を越えている。昨年公開された4thアルバム『RAYS』のリード曲「EMPIRE」のMVが公開から10日