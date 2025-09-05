9月3日、経済同友会の定例記者会見に出席し、一連の騒動について説明した元サントリーHD会長の新浪剛史氏（写真：時事）【写真】いつもの覇気がない…？騒動後、報道陣の前に姿を現した新浪剛史氏の姿サントリーホールディングス（サントリーHD）の代表取締役会長だった新浪剛史氏に降って湧いた、「違法サプリメント購入疑惑」。9月2日には同社の鳥井信宏社長と山田賢治副社長が記者会見を開き、1日付で新浪氏が辞任したことを