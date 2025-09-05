ママになった元日本テレビでフリーの宮崎宣子アナウンサーが大学院修了と誕生日を近影を添えて報告した。宮崎アナは５日までに、自身のインスタグラムを更新。で「４６歳になりましたーまさか、自分が４６歳になるなんて想像できなかったし、もっとカッコいい大人になっているかと思っていたけど、全然未熟でした」と記し、息子とプールを楽しむショットを投稿。「お誕生日プレゼントは何がいい？お誕生日ディナー何食べ