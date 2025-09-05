ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は4日(日本時間5日)、ピッツバーグでのパイレーツ戦前に取材対応し、大谷翔平投手(31)の次回登板が8日(同9日)、本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦になると述べた。大谷の次回登板についてロバーツ監督は「翔平は月曜日にロサンゼルスで先発する予定だ」と明言。理由として「少し余分に時間を与えて、体を整えさせるためだ。まだ胸のあたりの不調や疲労感に対処しているし、指名打者としても