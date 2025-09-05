ニューヨーク証券取引所のトレーダーたち＝4日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反発し、前日比350.06ドル高の4万5621.29ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月にも利下げを再開するとの期待感から買い注文が優勢となった。市場ではFRBが月内に開く連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げに踏み切るとの見方が広がっている。この日は利下げ観