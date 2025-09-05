バレーボールの真の世界一決定戦『世界バレー』の準々決勝が5日に終了し、準決勝に進出した4チームの組み合わせが決定した。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー世界ランキング4位の日本は準々決勝でオランダ（同8位）にフルセットの激闘を制し2010年の銅メダル獲得以来15年ぶりの表彰台へあと1勝とした。5日にトルコ（同5位）がセットカウント3ー1でアメリカ（同6位）に勝利し、日本の