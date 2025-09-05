地震で倒壊した家のがれきの上に座る少年たち＝3日、アフガニスタン・クナール州（ロイター＝共同）【カブール共同】米地質調査所（USGS）によると、アフガニスタン東部で4日夜（日本時間5日未明）、マグニチュード（M）5.6の地震があった。2200人以上が死亡した8月31日のM6.0の地震と同じ地域で、余震の可能性がある。最大被災地クナール州の山岳地帯では被災家屋が斜面に残されており被害拡大が懸念される。震源は同州の州都