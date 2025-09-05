気象台は、午前5時42分に、大雨警報（浸水害）を陸前高田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・陸前高田市に発表 5日05:42時点沿岸南部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■陸前高田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間5日朝