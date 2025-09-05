元お笑いコンビ「ダイヤモンド」で活動し、現在はピン芸人として活動する野澤輸出（38）が6日までにX（旧ツイッター）を更新。胆嚢と盲腸の摘出手術のため入院すると発表した。「今日から入院します。明日、胆嚢と盲腸(虫垂)の摘出手術して、一週間後には退院予定です。追って報告します」と投稿し、ベッドに横たわる写真を投稿した。野澤は先月22日、Xで「先日、腹痛で救急車で病院に運ばれまして」と救急搬送されていたことを報