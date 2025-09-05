お笑いコンビ、トータルテンボスの藤田憲右（49）が5日までにインスタグラムを更新。新型ヘアを公開した。金髪から銀色がかった髪色にした写真を投稿。「そういや髪色変えたぜ！」とキャプションを写真に載せて説明した。藤田の投稿に対し「似合ってる」「ハンパねー」「毎月劇場で見る度に変化されて(笑)カッコよすぎです」などと書き込まれていた。藤田は元々、アフロヘアーだったが、昨年5月に毛根の劣化を理由にロングヘアー