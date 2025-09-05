FRBのクック理事＝2022年9月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは4日、米司法省が、連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事の住宅ローンの不正疑惑を巡る捜査を開始したと報じた。トランプ大統領は疑惑を理由にクック氏を即時解任すると通告、クック氏は不服として提訴し、ワシントンの連邦地裁で審理が始まっている。ローン申請の際に提出した資料に虚偽が含まれるかどうかを調べ