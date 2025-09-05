タレント上原さくら（48）が4日、自身のブログを更新。故意的に女性に体当たりをする「ぶつかりおじさん」に遭遇したことを明かした。上原は「お買い物をしてたらドンッと、すれ違いざま結構激しめにおじさんがぶつかってきて反射的にあ、すみませんと謝ったら、おじさんも同じように謝ってくれたので、それ以上気に留めずにいました」と報告した。続けて「お買い物も終盤になりレジ付近にいたら、さっきのおじさんが別の