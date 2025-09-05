俳優・草刈正雄の長女で、タレントや実業家として活躍している紅蘭（くらん）が愛娘との親子ショットを公開し、注目を集めている。紅蘭は５日までにインスタグラムで「沢山仕事して沢山遊んで沢山食べて飲んだ１週間」とつづり、愛娘との２ショットや、深紅や黒のドレス姿で豪華な食事を楽しむ様子など複数枚を披露。「余韻に浸りながらあっという間に夏休みも終わり、２学期スタート！」と記し、「娘は私の言葉より、私の姿を