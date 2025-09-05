◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）巨人は１７安打を打たれ、１２失点。今季の２ケタ失点は３度目で、１２失点は４月１１日の広島戦（マツダ）に並ぶワーストだ。昨年は２ケタ失点が一度もなく、ヤクルト戦では２３年７月１７日の１１失点（神宮）以来の２ケタ失点となった。被安打１７は今季２度許した１６本を上回り、今季ワースト。４回には６安打を許し７失点したが、１イ