NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3606.70（-28.80-0.79%） 金１２月限は反落。時間外取引は、ドル高を受けて利食い売り主導で軟調となった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、予想以下の全米雇用報告を受けて押し目を買われたが、米ＩＳＭ非製造業総合指数の上昇やドル高に上値を抑えられた。 MINKABU PRESS