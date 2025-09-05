気象台は、午前5時33分に、洪水警報を気仙沼市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮城県・気仙沼市に発表 5日05:33時点東部では、5日夕方まで土砂災害や河川の増水に、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石巻市□大雨警報・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間5日明け方■気仙沼市□大雨警報・土砂災害5日夕