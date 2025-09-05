『新婚さんいらっしゃい！』の藤井隆と井上咲楽MC就任3年を記念し、5週にわたり全国3都市を巡るサンキューツアー！ ラストとなる9月７日（日）は、前週に引き続き、大分県宇佐市にある宇佐神宮からお届け。 新婚トークの前に、まずは境内を案内してもらうことに。宇佐神宮は、約4万社もある八幡社の総本宮。上宮まで続く階段には、踏むと良縁があるとされる”夫婦石”があるそうで、MC井上もあやかって祈願！