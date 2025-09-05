格納庫内で大迫力の飛行機が整備される様子を目の前で見学できる、ANAの「Blue Hangar Tour」。大迫力の飛行機とともに、飛行機が安全に空を飛ぶために欠かせない整備の様子を見て、聞いて体験できます。その人気は絶大で、「予約開始と同時に満席になってしまう」と言われるほどです。「一度は行ってみたいけど、どうすれば予約が取れるの？」「そもそも、どこにあってどうやって行くの？」そんな疑問を持つ方も多いのではないで