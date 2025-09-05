きのう夜、旭川市内の道道で車3台が絡む事故がありました。この事故で複数人が病院に搬送されましたがいずれも軽傷です。車体の前方が大きく壊れ横に並んだ状態の軽乗用車と乗用車。少し離れた場所で停止したもう1台の乗用車も前方が大きく壊れています。事故があったのは旭川市豊岡13条7丁目の道道です。警察と消防によりますときのう午後6時すぎ右折待ちの軽乗用車に乗用車が追突しはずみで対向車線に押し出された軽乗用車が別の